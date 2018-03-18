Наблюдатели прокомментировали сообщения о нарушениях

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Корпус «За чистые выборы»: большинство сообщений о нарушениях — фейки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство поступающих сообщений о нарушениях при голосовании на выборах президента России являются фейковыми, на данный момент подтверждение получило лишь одно сообщение, сказала РИА Новости глава исполнительного комитета Корпуса наблюдателей "За чистые выборы" Алена Булгакова.
"В большинстве своем, поступающие сообщения о нарушениях при голосовании являются фейковыми", — заявила Булгакова.
Единственное сообщение, уточнила она, которое получило подтверждение — сообщение о вбросе бюллетеней в городе Артеме в Приморском крае.
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"Туда выехала группа во главе с секретарем избирательной комиссии края. На месте и наш федеральный координатор, который держит нас в курсе событий", — уточнила собеседница агентства.
Как сообщил в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов" федеральный координатор "Национального общественного мониторинга" Роман Коломойцев, представители организации тоже выехали на избирательный участок в Артеме.
Ранее представитель регионального отделения ЛДПР подал жалобу в краевой избирком, СУСК, УМВД, прокуратуру и УФСБ на "массовый вброс избирательных бюллетеней в урны для голосования членом избирательной комиссии" на участке в Артеме. Представитель избиркома Приморья заверил, что информация о вбросе проверяется, урна была опечатана.
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