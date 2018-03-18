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Выборы президента РФ во Вьетнаме проходят при высокой активности избирателей
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Выборы президента РФ во Вьетнаме проходят при высокой активности избирателей 

ТАСС 14 часов назад
ХАНОЙ, 18 марта. /ТАСС/. Выборы президента РФ во Вьетнаме проходят при высокой активности избирателей. На избирательный участок в посольстве РФ в Ханое, помимо дипломатов, сотрудников росзагранучреждений во Вьетнаме и членов их семей, приходят десятки представителей работающих здесь коммерческих структур, российские студенты, проходящие стажировки в местных вузах, а также туристы, передает корр. ТАСС с места события.
Голосование привлекло внимание многочисленных представителей вьетнамских телеканалов, радиостанций, печатных и электронных СМИ. Посол России во Вьетнаме Константин Внуков ознакомил журналистов с регламентом проведения голосования на выборах президента РФ, а также рассказал им об истории проведения выборов главы государства в современной истории России.
Одновременно с Ханоем голосование по выборам президента РФ во Вьетнаме проходит в генеральных консульствах России в центральном городе Дананге и южном Хошимине, а также в южном городе Вунгтау в жилом комплексе российско— вьетнамского нефтедобывающего совместного предприятия (СП) «Вьетсовпетро».
На прошлой неделе выездное досрочное голосование по выборам президента РФ было организовано на трех вьетнамских курортах, где отдыхает большое число российских туристов, и в провинции Бария-Вунгтау для сотрудников СП «Вьетсовпетро», работающих вахтовым методом на морских буровых платформах.
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