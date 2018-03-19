В Волгограде аннулированы итоги голосования на участке

Волгоградский облизбирком аннулировал результаты голосования на одном участке из-за вброса

"Сегодня принято решение о признании недействительными итогов голосования на избирательном участке №611 Красноармейского района города Волгограда", — говорится в сообщении. Итоги голосования на выборах президента России и на областном референдуме по изменению часового пояса признали недействительными на одном из участков в Волгограде из-за вброса бюллетеней. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе избирательной комиссии Волгоградской области.

В облизбиркоме отметили, что основанием для принятия такого решения послужила проверка по инициативе комиссии. При просмотре видеозаписи с этого избирательного участка обнаружили признаки нарушения.

"На видеозаписи видно, как мужчина производит вброс бюллетеней в урну для голосования", — пояснили ТАСС в пресс-службе комиссии. "В связи с этим, а также ввиду наличия явных признаков демонстративно-провокационных действий, в целях обеспечения безусловной достоверности результатов волеизъявления избирателей Волгоградской области принято постановление о признании итогов голосования на данном участке недействительными", — отметили в пресс-службе облизбиркома.

По результатам обработки 100% протоколов референдума, большинство волгоградцев (58,82%) проголосовали за смену в регионе часового пояса и перевод стрелок часов с московского времени на один час вперед. Против — 40,16% избирателей.