Тува показывает самую высокую явку в Центральной Сибири

Тува показывает самую высокую явку в Центральной и Западной Сибири

Самая высокая явка избирателей на выборах президента среди регионов Центральной и Западной Сибири к 18.00 местного времени (14.00 мск, Омская область — 15.00 мск) зафиксирована в Туве , самая низкая — в Томской и Новосибирской областях, сообщают избиркомы регионов.

По данным избирательной комиссии Тувы, явка избирателей на выборах президента страны в республике на 18.00 (14.00 мск) составила 86,36%. По данным избиркома, на этот же период явка избирателей на выборах президента в 2012 году составила 77,57%. Самая большая явка зафиксирована в Эрзинском кожууне — 95%. Нарушений, по данным избиркома региона, не зафиксировано.

Явка избирателей на выборах президента в Красноярском крае на 18.00 (14.00 мск) составила 54,64%, сообщает региональный избирком. По данным избиркома, на этот же период в 2012 году на выборах президента явка в крае составляла 51,89%.

По данным избирательной комиссии Хакасии на 18.00 (14.00 мск), на выборах президента в республике проголосовало 59,8% избирателей. На это время явка избирателей на выборах 2012 года составляла около 56%. Нарушений и жалоб ни в одном территориальном участке не зафиксировано.

По данным избиркома Республики Алтай, явка на 18.00 составила 59,37%, против 59,58% на выборах в 2012 году. Лидерами по голосованию стали Усть-Канский район — 71,04%, Усть-Коксинский район — 65,20%, Чойский район — 62,31%.

На 18.00 местного времени, за пару часов до закрытия избирательных участков, явка в Алтайском крае составила 60,36%, проголосовали более 1 миллиона избирателей. На прошлых выборах в 2012 году показатель явки на это время был 54,43%.

Явка избирателей на выборах в Кемеровской области , по данным на 18.00 местного времени (14.00 мск), составила 75,05%. По информации регионального избиркома, за два часа до закрытия участков их посетили более 1,5 миллиона человек. На выборах президента России в 2012 году к этому часу на участки для голосования в Кузбассе пришли 70,73% избирателей.

В Омской области явка избирателей на 18.00 местного времени (15.00 мск) составила 55,58%. При этом в областном центре Омске — 52,59% в сельских районах — 59,88%. За два часа до окончания голосования на выборах в 2012 году явка составила 55,29%.

По данным облизбиркома, за два часа до закрытия участков в Томской области свой выбор сделали 53,51% избирателей, в то время как в 2012 году явка составила 52,62%.