Дальний Восток и Сибирь показали рекордную явку

Явка избирателей на выборах президента в регионах Центральной и Западной Сибири за первые два часа голосования заметно выше, чем на прошлых президентских выборах. Всюду, кроме Новосибирской области , на участки уже пришло очень много избирателей, сообщает РИА Новости

По данным избирательной комиссии Красноярского края, здесь явка избирателей на выборах составила 8,74% на 10.00. «В 2012 году на выборах президента на это время она составляла 4,8%», — сказал представитель избиркома.

Очень высок уровень явки на Дальнем Востоке. Почти 28% избирателей на Дальнем Востоке проголосовали к 12 часам по местному времени. По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева , текущие показатели явки на Камчатке позволяют делать прогнозы о том, что здесь она выйдет на уровень примерно в 65-70%.

«Я полагаю, что Дальний Восток задает планку для всех остальных регионов. Я бы выделил отдельно Камчатку. Сейчас самая высокая явка по Дальнему Востоку — на Чукотке, в Якутии и Камчатском крае. Так вот, Камчатка на 15.00 (по местному времени) давала уже 54%, то есть совершенно очевидно, что явка может выйти на уровень примерно 65-70%. Это очень хороший показатель», — сказал он.

Возросшую активность граждан по сравнению с 2012 годом политолог объясняет ростом «социального оптимизма» и хорошей организацией избирательной кампании и информирования о выборах.