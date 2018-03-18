Дальний Восток и Сибирь показали рекордную явку 

Явка избирателей на выборах президента в регионах Центральной и Западной Сибири за первые два часа голосования заметно выше, чем на прошлых президентских выборах. Всюду, кроме Новосибирской области, на участки уже пришло очень много избирателей, сообщает РИА Новости.
По данным избирательной комиссии Красноярского края, здесь явка избирателей на выборах составила 8,74% на 10.00. «В 2012 году на выборах президента на это время она составляла 4,8%», — сказал представитель избиркома.
Очень высок уровень явки на Дальнем Востоке. Почти 28% избирателей на Дальнем Востоке проголосовали к 12 часам по местному времени. По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, текущие показатели явки на Камчатке позволяют делать прогнозы о том, что здесь она выйдет на уровень примерно в 65-70%.
«Я полагаю, что Дальний Восток задает планку для всех остальных регионов. Я бы выделил отдельно Камчатку. Сейчас самая высокая явка по Дальнему Востоку — на Чукотке, в Якутии и Камчатском крае. Так вот, Камчатка на 15.00 (по местному времени) давала уже 54%, то есть совершенно очевидно, что явка может выйти на уровень примерно 65-70%. Это очень хороший показатель», — сказал он.
Возросшую активность граждан по сравнению с 2012 годом политолог объясняет ростом «социального оптимизма» и хорошей организацией избирательной кампании и информирования о выборах.
В Якутии на участки пришли 28,1% избирателей, в Приморье — 25,9%, в Приамурье — 29,5%, в Хабаровском крае — 31,1%, в Еврейской автономной области — 29,1%. Явка избирателей на выборах президента России в Забайкальском крае составляет 22,65% к 12.00 по местному времени, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии Забайкальского края. В Бурятии к полудню по местному времени проголосовали 37% избирателей.
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