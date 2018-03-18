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В Молдавии на выборах президента проголосовали более 72 тысяч россиян
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В Молдавии на выборах президента проголосовали более 72 тысяч россиян 

РИА Новости 18 марта 2018
Фото: РИА Новости
КИШИНЕВ, 18 мар — РИА Новости. Более 72 тысяч человек в Молдавии проголосовали на выборах президента России по состоянию на 18.00 по местному времени (19.00 мск), заявил РИА Новости посол РФ в Кишиневе Фарит Мухаметшин.
Всего на территории республики для голосования на выборах открыты 27 избирательных участков — по одному в Кишиневе, Бельцах, Комрате, остальные — в непризнанном Приднестровье. Избирательные участки открылись в 08.00 (09.00 мск) и закроются в 20.00 (21.00 мск).
"На 18.00 явка очень хорошая. К этому сроку проголосовали 72573 избирателя. Это очень высокая явка, если сравнивать с выборами в Госдуму России в 2016 году, когда проголосовало 57094 избирателя. Разница приличная. А у нас еще больше часа работы", — отметил Мухаметшин.
Председатель избирательного участка в Кишиневе Михаил Давыдов отметил, что к вечеру в столице Молдавии проголосовали 3111 человек. Перед зданием Российского центра науки и культуры долгое время стояла очередь из россиян, желающих проголосовать. Несмотря на непогоду — метель, мороз и гололед — люди приезжают проголосовать из соседних районов и сел.
"Избиратели по-прежнему прибывают. Конечно, сейчас очереди у избирательного участка нет, очередь только внутри помещения. Голосование активное", — сказал Давыдов.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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