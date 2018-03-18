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Ректор МГИМО проголосовал за президента РФ
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Ректор МГИМО проголосовал за президента РФ 

360tv.ru 14 часов назад
Фото: 360tv.ru
Российский дипломат, ректор МГИМО МИД России, председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов проголосовал на выборах президента России на участке №1980, который расположен в одинцовском филиале МГИМО.
Анатолий Торкунов призвал всех жителей страны идти голосовать в любую погоду — и в дождь, и в снег, и в слякоть.
Ранее советская фигуристка, депутат Государственной Думы V‐VI созывов от партии «Единая Россия» Ирина Роднина проголосовала на избирательном участке № 3206 в Химках.
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