На одном из избирательных участков Москвы отменили результаты выборов президента

Как констатируют наблюдатели, выборы 18 марта были прозрачными и честными. При этом отмечается рекордное количество ложных сообщений о нарушениях. Представители избирательных комиссий тщательно разбираются с каждым заявлением, проверяя его на достоверность. В редких случаях выясняется, что нарушения действительно были допущены. Один из таких случаев произошел в Москве.

«Мосгоризбирком отреагировал на сообщение в Сети о нарушении на избирательном участке №1910 в Нагорном районе столицы. Отмечалось, что там переписали итоговый протокол, в результате чего увеличилось число голосов за всех заявленных кандидатов на выборах-2018», — сказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут

По его словам, на место вызвали председателя ТИКа, проверили и выяснили, что информация о нарушении правдивая. Члены ТИК подвели итоги района без учета этого участка, а результаты этого участка отменили по рекомендации Мосгоризбиркома, дальше с этой ситуацией будут разбираться правоохранительные органы

В предстоящий четверг, 22 марта, Общественный штаб по наблюдению за выборами в рамках заседания обсудит инцидент на участке №1910 в Нагорном районе.