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В Самарской области за Владимира Путина проголосовало 1 234 759 жителя
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В Самарской области за Владимира Путина проголосовало 1 234 759 жителя 

63.ru 6 часов назад
Фото: 63.ru
В Самарской области общая явка избирателей составила 66,91%. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии по Самарской области.
— За Владимира Путина проголосовало 1 234 759 жителя. Это 75,82%. На втором месте — Павел Грудинин. У него 189 314 голосов — 11,63%, — рассказал представитель избиркома по Самарской области.
Владимир Жириновский набрал 98 тысяч голосов — 6,02%. За Ксению Собчак проголосовало 32 392 человека — 1,99% избирателей. За Григория Явлинского свой голос отдали 17 892 избирателя — 1,1%.
Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% — это 12 324, 11 543 и 10 805 голосов соотвественно.
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