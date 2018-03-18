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Москалькова попросила Денисову отреагировать на ситуацию с выборами
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Москалькова попросила Денисову отреагировать на ситуацию с выборами 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова позвонила омбудсмену Верховной рады Людмиле Денисовой с просьбой разрешить ситуацию на Украине, где российских избирателей не допускают на участки для голосования на выборах президента России.
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
"Первый мой звонок связан с тем, что российские люди не допускаются в консульские учреждения для того, чтобы проголосовать. Это ни в какие рамки (не лезет) с точки зрения международного законодательства, демократических принципов… Мы очень надеемся, что эта вопиющая ситуация как-то будет разрешена", — сказала Москалькова Денисовой в телефонном разговоре, который состоялся при журналистах.
Ранее Москалькова заявила, что направит повторные обращения в ООН и Совет Европы в связи с ситуацией на Украине.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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