Москалькова попросила Денисову отреагировать на ситуацию с выборами

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

"Первый мой звонок связан с тем, что российские люди не допускаются в консульские учреждения для того, чтобы проголосовать. Это ни в какие рамки (не лезет) с точки зрения международного законодательства, демократических принципов… Мы очень надеемся, что эта вопиющая ситуация как-то будет разрешена", — сказала Москалькова Денисовой в телефонном разговоре, который состоялся при журналистах.

Ранее Москалькова заявила, что направит повторные обращения в ООН Совет Европы в связи с ситуацией на Украине.

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