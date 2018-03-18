Цирк вместо решений: на Украине вандалы разрисовали краской машины сотрудников российского посольства

Вместе с тем, украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook написал, что машины дипломатов были «украшены» накануне выборов в РФ , и теперь представители «агрессора» на Украине ездят с украинским гербом.

В Киеве вандалы раскрасили краской машины сотрудников российского посольства. Судя по потекам, злоумышленники торопились нанести свое «творчество» на автомобили. Фотографии опубликовал сайт «Цензор. НЕТ».

Вместе с тем, украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook написал, что машины дипломатов были «украшены» накануне выборов в РФ, и теперь представители «агрессора» на Украине ездят с украинским гербом.

«Машины российских дипломатов в Украине украсили украинской символикой. Накануне незаконных выборов в РФ, которые проводятся на оккупированных территориях, представители агрессора в Украине начали ездить с тризубом. Пора разрывать отношения с РФ, никаких представителей агрессора в Украине быть не должно. Консульские интересы могут представлять нейтральные страны», — написал он.

Пользователи Сети в комментариях под постом украинского журналиста не разделили его иронию по поводу случившегося.

«Цирк вместо решений», — написала одна из пользователей.

«А Порошенко портрет на груди еще не бьют?», — поинтересовался другой пользователь.