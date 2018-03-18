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Цирк вместо решений: на Украине вандалы разрисовали краской машины сотрудников российского посольства
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Цирк вместо решений: на Украине вандалы разрисовали краской машины сотрудников российского посольства 

ТК «Звезда» 14 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Вместе с тем, украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook написал, что машины дипломатов были «украшены» накануне выборов в РФ, и теперь представители «агрессора» на Украине ездят с украинским гербом.
В Киеве вандалы раскрасили краской машины сотрудников российского посольства. Судя по потекам, злоумышленники торопились нанести свое «творчество» на автомобили. Фотографии опубликовал сайт «Цензор. НЕТ».
Вместе с тем, украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook написал, что машины дипломатов были «украшены» накануне выборов в РФ, и теперь представители «агрессора» на Украине ездят с украинским гербом.
«Машины российских дипломатов в Украине украсили украинской символикой. Накануне незаконных выборов в РФ, которые проводятся на оккупированных территориях, представители агрессора в Украине начали ездить с тризубом. Пора разрывать отношения с РФ, никаких представителей агрессора в Украине быть не должно. Консульские интересы могут представлять нейтральные страны», — написал он.
Пользователи Сети в комментариях под постом украинского журналиста не разделили его иронию по поводу случившегося.
«Цирк вместо решений», — написала одна из пользователей.
«А Порошенко портрет на груди еще не бьют?», — поинтересовался другой пользователь.
Ранее министр МВД Украины Арсен Аваков заявил, что 18 марта в дипведомства РФ на Украине смогут попасть только лица с дипломатическим статусом. МИД России в свою очередь заявил о неправомерности действий Киева, противоречащим всем международным нормам. ОБСЕ направила Украине обращение в котором подчеркнула необходимость в обеспечении права россиян проголосовать на выборах президента РФ на территории Незалежной.
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