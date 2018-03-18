Крымский избирком заявил, что запугивания Киева «не сработали»

Президент Украины Петр Порошенко пригрозил организаторам выборов в Крыму санкциями, а украинская прокуратура возбудила уголовные дела, в том числе по статьям «государственная измена» и «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Малышев назвал все подобные действия «пугалками».

"Все эти запугивания никоим образом не повлияли ни на подготовку избирательного процесса, ни на сегодняшнюю работу. Все до единого члены участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий приступили к своей работе, которую они должны выполнять. Поэтому это все осталось для внутреннего потребления этих людей, которые организовывали это запугивание", — сказал Малышев журналистам.

Жители Крыма и Севастополя впервые голосуют на выборах президента России. В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 — временных. Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий. В республике зарегистрированы 1,49 миллиона избирателей.

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