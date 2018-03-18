Явлинский проголосовал на выборах президента России в Москве

Явлинский отдал свой голос на избирательном участке №2579 в Крылатском районе Москвы. Он пришёл на участок один, в нарядном сиреневом галстуке. После того как он опустил бюллетень в урну, он пообщался с журналистами, но отказался сказать, за кого проголосовал.