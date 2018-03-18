В Киеве россиян не пустили на выборы президента РФ 

Избирательный участок на территории посольства РФ в Киеве открылся, как и было запланировано, в 08.00 по местному времени. «Сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии, в здание пропустили беспрепятственно», — сообщило в Twitter посольство РФ в Украине.
Однако полиция не пускает к зданию посольства России в Киеве россиян, желающих проголосовать, передает «Интерфакс». Полиция попускает в здание только сотрудников дипучреждения. У ограждения на подходе к посольству продолжается акция националистов.
Ранее сообщалось о том, что россиян не пускают в консульства во Львове и Одессе, где открыты участки для голосования на выборах президента РФ. В МВД Украины ранее сообщили, что не допустят российских граждан до выборов президента РФ на территории консульств, поскольку Украина считает Крым украинской территорией.