В Греции и на Кипре зафиксирована рекордная явка на выборах президента РФ

Родос. Дипломат уточнил, что в указанное количество исполнивших свой гражданский долг соотечественников входит 684 человека, проголосовавших в ходе досрочных выездных голосований. Они были организованны участковой избирательной комиссией № 8077 (Афины) в удаленных от греческой столицы городах Лутраки Патры , Волос, а также на островах Крит, Керкира

Греции. С учетом того, что на выборах президента РФ, состоявшихся в марте 2012 года в Афинах, проголосовали 2609 человек, сегодняшние результаты волеизъявления наших соотечественников стали рекордными, отметили в посольстве России

На двух других избирательных участках, открытых по решению Центральной избирательной комиссии РФ 18 марта на территории северной Греции, также зафиксирована беспрецедентная явка: в Салониках свой голос за будущее России отдали 2765 избирателей, в Александруполисе проголосовали 354 человека.

Таким образом, в Греческой Республике участие в выборах президента Российской Федерации приняли почти семь тысяч россиян.

На Кипре также зафиксирована беспрецедентная явка избирателей. По данным посольства России в Республике Кипр, на избирательном участке в Никосии, организованном в РЦНК, а также пунктах выездного голосования в городах Ларнака , Лимасол, Пафос и Айя-Напа избирательное право реализовали около 5300 российских граждан (в 2012 году — порядка 3600).

"Голосование на избирательном участке № 8158 на территории Республики Кипр завершено. Итоговая явка избирателей составила около 5300 человек, что в 1,5 раза превысило соответствующий показатель на президентских выборах 2012 года", — отметили в российском дипломатическом представительстве на островном государстве.