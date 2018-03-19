Почти 80% избирателей Белгородской области проголосовали за Путина

79,71% избирателей Белгородчины проголосовали за Путина, сообщила пресс-служба Избирательной комиссии Белгородской области

Самым активным стал Ракитянский район, где явка составила 89,64%. В Чернянском районе проголосовали более 88%, в Алексеевском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Грайворонском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, Краснояружском, Прохоровском районах проголосовали более 80 процентов избирателей.