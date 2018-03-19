Почти 80% избирателей Белгородской области проголосовали за Путина 

79,71% избирателей Белгородчины проголосовали за Путина, сообщила пресс-служба Избирательной комиссии Белгородской области.
Кандидату от КПРФ, Павлу Грудинину, свои голоса отдали лишь 10,43% избирателей. 5,57% голосов набрал Владимир Жириновский. Остальные кандидаты получили менее одного процента голосов.
Самым активным стал Ракитянский район, где явка составила 89,64%. В Чернянском районе проголосовали более 88%, в Алексеевском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Грайворонском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, Краснояружском, Прохоровском районах проголосовали более 80 процентов избирателей.
Более 75% избирателей проявили гражданскую позицию в Новооскольском и Яковлевском районах. В Белгороде активность избирателей составила лишь 63,42%. Наиболее низкая явка была зарегистрирована в Старооскольском районе — 59,93%.