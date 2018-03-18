Явка в Москве на 15:00 на 6% выше, чем на выборах президента в 2012-м году

По состоянию на 15:00 явка на выборах президента РФ в Москве достигла 40,12 процента — это на 6 процентов больше, чем результат к этому часу на прошлых президентских выборах в 2012 году. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов:

— В 2012 году явка к 15.00 составляла 34,15 процента, — напомнил он. — Что касается распределения активности по разным районам, то она пока составляет от 30 до 49 процентов.

Самым активным районом на это время стал район Люблино, а меньше всего пока избирателей добрались до участков в Перово. В целом выборы проходят спокойно.