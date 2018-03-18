Ещё
Явка в Москве на 15:00 на 6% выше, чем на выборах президента в 2012-м году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Явка в Москве на 15:00 на 6% выше, чем на выборах президента в 2012-м году 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
По состоянию на 15:00 явка на выборах президента РФ в Москве достигла 40,12 процента — это на 6 процентов больше, чем результат к этому часу на прошлых президентских выборах в 2012 году. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов:
— В 2012 году явка к 15.00 составляла 34,15 процента, — напомнил он. — Что касается распределения активности по разным районам, то она пока составляет от 30 до 49 процентов.
Самым активным районом на это время стал район Люблино, а меньше всего пока избирателей добрались до участков в Перово. В целом выборы проходят спокойно.
Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента страны. В Москве открыты 3620 избирательных участков — за ходом голосования следят наблюдатели как непосредственно на участках, так и через видеотрансляцию. По две камеры установлены в каждом участке — посмотреть изображение с них может любой желающий на сайте nashvybor2018.ru.
Российская Газета: последние новости
Стали известны первые результаты выборов президента РФ на Кубани Меркель и Си Цзиньпин договорились углублять партнерство Путин поблагодарил сторонников за доверие и надежду
 Ещё 61 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина278
Путин получил первое поздравление с победой на выборах
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине
Актер Добронравов госпитализирован39
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение