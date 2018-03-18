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В Удмуртии проголосовали 57,71% процента населения
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В Удмуртии проголосовали 57,71% процента населения 

Российская Газета 18 марта 2018
Фото: ИА «Сусанин»
В Удмуртии явка на выборы президента России к 18.00 по местному времени составила 57,71 процента. Об этом сообщил председатель центральной избирательной комиссии республики Виктор Кушко.
Лидерами по явке стали Алнашский, Юкаменский и Дебесский районы. Там выразить свою гражданскую позицию пришли 71,75, 71,34 и 68,72 процента жителей соответственно.
В Завьяловском районе проголосовали 55,19%, городе Можга — 65,14%, Сарапуле — 55,88% и Ижевске — от 51,85 до 56,32%.
Выборная кампания в Удмуртии проходит спокойно, также отметил Виктор Кушко.
Напомним, ранее принять участие в выборах на свой избирательный участок пришли бурановские бабушки
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