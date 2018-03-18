На двух участках Москвы опечатали избирательные урны 

Мосгоризбирком аннулирует бюллетени на двух участках в Москве — 1204 и 1353. Там были замечены избиратели, державшие в руках по два бюллетеня. Урны опечатают, результаты голосования признают недействительными. Явка избирателей в столице по последним данным составила 40 процентов. Это на 6% больше, чем в 2012-ом. Наибольшую гражданскую сознательность проявили избиратели районов Люблино, Капотня и Старое Крюково. Всего в Москве открыто более 3,5 тысяч избирательных участков. Один из них — на Казанском вокзале. Там организовано место для голосования для московских бездомных. На участке дежурят полицейские, у входа расположены рамки металлоискателей. Голосование проходит в штатном режиме, обстановка на участке спокойная.
Всего же по всей России участков — свыше 97 тысяч. Они открыты с 8 утра до 8 вечера. На Дальнем Востоке, в Приморье и Сибири выборы уже завершились. Сейчас там считают голоса. ЦИк назвал регионы-лидеры по явке по данным на 15 часов по Москве. Первое место заняла республика Тыва. Там гражданскую активность проявили 84% избирателей. На втором месте — Чукотка (там 76%). На процент меньше у Кемеровской области. Она замыкает тройку лидеров. В десятку лидеров вошли Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Бурятия, Чувашия, Камчатка и Чечня.
Национальный общественный мониторинг обнаружил более 400 фейковых нарушений на выборах. Речь идет о проступках, которые либо не подтверждаются, либо не относятся к избирательному процессу. Так, одна из видеозаписей появилось даже раньше, чем открылись избирательные участки. Самый распространенный вид нарушений, по данным национального мониторинга, — незаконная агитация. Из проверенных сообщений в ЦИК будет направлено только 17. При этом координаторы добавили, что на данный момент в обработке находятся еще около двухсот сообщений о нарушениях. Много жалоб из Петербурга. Десятки избирателей обнаружили, что по спискам они живут в Ингушетии и Дагестане. Некоторых без их ведома выписали также в Эстонию, Латвию, Финляндию и Египет, пишут интернет-СМИ. На другом участке жильцы целого дома оказались приписанными к республикам Северного Кавказа, передает издание «Фонтанка».
Во многих регионах россияне превратили голосование в настоящий праздник. Так, в Адыгее житель аула Егерухай приехал на избирательный участок верхом на коне, облачившись в национальную одежду — черкеску. В бурятском Северобайкальске голосовать пришел мужчина в костюме медведя. В Ленинградской области избиратель проявлял гражданскую сознательность в образе межбаллистической ракеты «Сармат». В Липецке на участок пришли участники клуба исторической реконструкции — в кольчугах, шлемах и с мечами. В Барнауле на участок пришла группа полуголых людей со спортивными медалями. Они устроили шоу перед участком. А в Омске за самое оригинальное фото с избирательного участка обещают iPhone.