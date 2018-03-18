Ещё
СМИ: украинские националисты пикетируют здание консульства России в Харькове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: украинские националисты пикетируют здание консульства России в Харькове 

ТАСС 15 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Около 15 националистов пикетируют здание консульства Российской Федерации в Харькове, протестуя против выборов президента России.
"К консульству пришли около 15 митингующих, которые хотят не допустить голосования за президента Российской Федерации. Ближе к 11:00 (12:00 мск), как нам сообщили, митингующих будет гораздо больше", — сообщила в прямом эфире корреспондент телеканала «112 Украина».
За ситуацией следят сотрудники правоохранительных органов, на входе в диппредставительство они проверяют документы. На участок для голосования пытался попасть пожилой человек, но не смог.
Ранее организации украинских националистов заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений 18 марта на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — «не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах».
ТАСС: последние новости
Президент Республики Сербской поздравил Путина с победой на выборах Путин заявил, что никто не должен чувствовать себя проигравшим ЦИК: Путин лидирует на выборах президента РФ с 71,97% после обработки 21,33% протоколов
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве152
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина276
Путин получил первое поздравление с победой на выборах38
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине29
Актер Добронравов госпитализирован39
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение