Ещё
Путин назвал идеальный результат выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин назвал идеальный результат выборов 

Lenta.ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин, который утром в воскресенье проголосовал на избирательном участке в Москве, считает для себя успешным любой процент голосов, который дает ему право исполнять обязанности главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.
>>Путин проголосовал на выборах президента
«Любой. Что дает право исполнять должность президента», — сказал он.
В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Следим за ходом выборов в нашем Телеграм-канале.
Подпишитесь, чтобы быть в курсе самого интересного.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии появилась новая версия отравления Скрипаля312
Египет вернулся: цены для россиян взлетели14
«Лондон хотел устроить победоносную войну»292
Семенович закатила скандал в ЦУМе86
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию52
Видео
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
02:23
Путин назвал идеальный результат выборов
Политика Выборы 2018
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:00
В Британии появилась новая версия отравления Скрипаля
В мире Европа
01:08
Россиянам не дали проголосовать во Львове и Одессе
Украина В мире
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение