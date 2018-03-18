Лидер Приднестровья проголосовал на выборах президента России

ТИРАСПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости . Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский , являющийся гражданином России , проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке №8205 во Дворце республики в Тирасполе, сообщает пресс-служба главы ПМР.

"Сегодня на стойкость и на верность нас проверяет погода. Но все преграды преодолимы. Наш народ активен, порядочен, последователен в своем выборе и в отношении к России", — сказал Красносельский.

На территории Приднестровья, где проживают более 200 тысяч граждан РФ, в день голосования открылись 24 избирательных участка: в Тирасполе — 10 участков, в Бендерах — шесть, по два в Рыбнице и Дубоссарах, а также по одному в Григориополе, Слободзее, Каменке и Днестровске. В списки избирателей включаются граждане на основании устного заявления при предъявлении заграничного или внутреннего паспорта РФ.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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