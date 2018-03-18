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Зюганов прочит Грудинину пост премьер-министра
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Зюганов прочит Грудинину пост премьер-министра 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Этот вопрос преждевременный. Я считаю, что он готовый кандидат в премьер-министры», — сказал Геннадий Зюганов.
Он обратился к Грудинину с просьбой не сообщать о планах относительно участия в следующих выборах.
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