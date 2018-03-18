Зюганов прочит Грудинину пост премьер-министра

«Этот вопрос преждевременный. Я считаю, что он готовый кандидат в премьер-министры», — сказал Геннадий Зюганов

Он обратился к Грудинину с просьбой не сообщать о планах относительно участия в следующих выборах.