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Наблюдатель от ОБСЕ посетила десять московских участков, не найдя нарушений
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Наблюдатель от ОБСЕ посетила десять московских участков, не найдя нарушений 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 18 мар — РИА Новости. Белорусский депутат Ольга Попко, которая наблюдает за выборами в Москве в составе миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщила РИА Новости в воскресенье, что президентские выборы в РФ проходят спокойно, нарушений на десяти посещенных наблюдателем участках для голосования не зафиксировано.
"Выборы проходят спокойно и дружно. Нарушений пока не зафиксировано, хотя я посетила уже десять избирательных участков в районе Выхино-Жулебино. Отличная солнечная погода в Москве, мороз не помешал людям прийти на участки", — сказала Попко.
Она также обратила внимание на хорошую техническую оснащенность помещений для голосования — более 80% из них оборудованы камерами, ведется видеонаблюдение. «Частично подсчет на участках осуществляется при помощи сканера прямо по ходу голосования», — отметила парламентарий.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что по линии ПА ОБСЕ для мониторинга выборов в РФ прибыли 116 международных наблюдателей из 29 стран.
Помимо ПА ОБСЕ, в наблюдении задействованы представители пяти международных организаций: Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, Межпарламентской ассамблеи православия.
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