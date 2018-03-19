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Генконсул России в Дубае сообщил о поддержке россиянке Стецюк в ОАЭ
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Генконсул России в Дубае сообщил о поддержке россиянке Стецюк в ОАЭ 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ДУБАЙ, 19 мар — РИА Новости, Анна Чернова-Салийчук. Генконсульство РФ в Дубае оказывает всестороннюю поддержку россиянке Екатерине Стецюк, которая получила там травму, сообщил РИА Новости генконсул России в Дубае Гоча Буачидзе.
"Мы тщательно занимаемся ситуацией вокруг россиянки Стецюк и оказываем ей всестороннюю поддержку. Идет следствие. Генконсульство не может предать огласке подробности дела в связи с просьбой самой россиянки пока не разглашать информацию", — рассказал агентству российский дипломат.
Ранее в СМИ появилась информация, что россиянка Екатерина Стецюк получила травму позвоночника, пытаясь спастись от напавшего на нее мужчины, его при этом удалось задержать.
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