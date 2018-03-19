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Назарбаев поздравил Путина с переизбранием
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Назарбаев поздравил Путина с переизбранием на пост президента 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Пресс-служба президента России
Ранее поздравил Путина с переизбранием на пост президента венесуэльский лидер Николас Мадуро.
Руководитель Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщается в аккаунте пресс-службы казахстанского лидера в Twitter.
«Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. В ходе беседы президент Казахстана поздравил Путина с победой на очередных выборах президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее поздравил Путина с переизбранием на пост президента венесуэльский лидер Николас Мадуро. Он отметил тот факт, что на прошедших выборах россияне продемонстрировали патриотизм и приверженность демократии.
Выборы президента состоялись 18 марта. По итогам обработки 96,18% бюллетеней Путин получает 76,5% голосов избирателей (свыше 50 миллионов человек).
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