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В Азербайджане стартовала агитационная кампания к президентским выборам
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В Азербайджане стартовала агитационная кампания к президентским выборам 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 19 мар — РИА Новости. Агитационная кампания в связи с президентскими выборами 11 апреля стартует в понедельник в Азербайджане, она завершится за день до выборов.
В понедельник стартует предвыборная кампания к президентским выборам в Азербайджане, назначенным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) страны на 11 апреля. Это находит свое отражение в календарном плане основных мероприятий и действий перед выборами президента. Кампания завершится 10 апреля в 08.00 по местному времени (09.00 мск). Проводить предвыборную кампанию в день или же за день до выборов запрещено.
Ряд оппозиционных партий, в частности, «Национальный совет», Партия народного фронта и «Мусават», заявили о бойкоте выборов.
Ранее заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов сказал, что на общественном телевидении и радио страны кандидатам будут бесплатно предоставлено еженедельно в общей сложности шесть часов эфирного времени, три часа на телевидении и три часа на радио. Церемония жеребьевки, связанная с распределением эфирного времени, пройдет на заседании комиссии в понедельник.
Ранее в субботу завершился процесс регистрации кандидатов в президенты. Борьбу будут вести восемь кандидатов — кандидат от правящей партии «Новый Азербайджан», действующий президент страны Ильхам Алиев, Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана», Араз Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана, Фарадж Гулиев от партии «Национальное движение возрождения», Рази Нуруллаев от «Инициативной группы фронтистов», Хафиз Гаджиев от партии «Современный Мусават», самовыдвиженец Захид Орудж, Сардар Мамедов от Демократической партии Азербайджана.
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