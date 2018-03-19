В Азербайджане стартовала агитационная кампания к президентским выборам

БАКУ , 19 мар — РИА Новости . Агитационная кампания в связи с президентскими выборами 11 апреля стартует в понедельник в Азербайджане , она завершится за день до выборов.

В понедельник стартует предвыборная кампания к президентским выборам в Азербайджане, назначенным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) страны на 11 апреля. Это находит свое отражение в календарном плане основных мероприятий и действий перед выборами президента. Кампания завершится 10 апреля в 08.00 по местному времени (09.00 мск). Проводить предвыборную кампанию в день или же за день до выборов запрещено.

Ряд оппозиционных партий, в частности, «Национальный совет», Партия народного фронта и «Мусават», заявили о бойкоте выборов.

Ранее заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов сказал, что на общественном телевидении и радио страны кандидатам будут бесплатно предоставлено еженедельно в общей сложности шесть часов эфирного времени, три часа на телевидении и три часа на радио. Церемония жеребьевки, связанная с распределением эфирного времени, пройдет на заседании комиссии в понедельник.