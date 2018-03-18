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Более половины избирателей в Тыве проголосовали на выборах до полудня
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Более половины избирателей в Тыве проголосовали на выборах до полудня 

РИА Новости 15 часов назад
КРАСНОЯРСК, 18 мар — РИА Новости. На выборах президента России в Тыве до полудня проголосовали почти 60% избирателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканской избирательной комиссии.
"Явка избирателей на выборах президента страны в республике на 12.00 (08.00 мск) составила 57,94%. По данным избиркома, на этот же период явка избирателей на выборах президента в 2012 году составила 38,15%", — сказал собеседник агентства.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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