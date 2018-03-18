Ещё
Международные наблюдатели оценили выборы во Владимирской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Международные наблюдатели оценили выборы во Владимирской области 

АиФ Владимир 4 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Международные наблюдатели высоко оценили проведение выборов в 33-м регионе, сообщает ГТРК «Владимир».
По мнению представителей других стран, голосование во Владимирской области прошло без нарушений, и выборы были легитимными. Такой вывод наблюдатели сделали после посещения нескольких избирательных участков в регионе.
«Я могу сказать, что все организовано на должном уровне, — заявил секретарь Комитета по международным делам, обороне и Вооруженных Сил, вице-президент делегации Сената за рубежом из Франции Жоэль Гирьо. — Все свободно, за всем можно проследить — есть интернет, есть камеры, видишь урны для бюллетеней. Организация прекрасная».
Напомним, избирательные участки закрылись в 20.00 18 марта.
АиФ Владимир: последние новости
18 марта во Владимире пройдет митинг-концерт в честь воссоединения Крыма Музыканты группы «Пикник» попали в аврию во Владимирской области Солист владимирской группы прошел в финал популярного шоу «Голос»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве129
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина262
Путин получил первое поздравление с победой на выборах24
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине27
Актер Добронравов госпитализирован33
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение