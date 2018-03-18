На выборах в Ленобласти проголосовал человек-ракета

Ракета Сармат, в которую одет парень из Общественной палаты Ленинградской области, тоже голосует, довольная собой pic.twitter.com/4ELxZODgAJ— Mariia Ulibegova (@ulibegova) 18 марта 2018 г. В деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области мужчина проголосовал в костюме ракеты "Сармат". Об этом сообщает издание Online47.ru.

Как рассказали очевидцы, сотрудники участковой комиссии без проблем подтвердили личность человека-ракеты и позволили ему пройти в кабинку для голосования.

Появление избирателя в необычном костюме вызвало ажиотаж на участке, отмечает портал.