На выборах в Ленобласти проголосовал человек-ракета 

В деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области мужчина проголосовал в костюме ракеты "Сармат". Об этом сообщает издание Online47.ru.
Ракета Сармат, в которую одет парень из Общественной палаты Ленинградской области, тоже голосует, довольная собой pic.twitter.com/4ELxZODgAJ— Mariia Ulibegova (@ulibegova) 18 марта 2018 г.
Как рассказали очевидцы, сотрудники участковой комиссии без проблем подтвердили личность человека-ракеты и позволили ему пройти в кабинку для голосования.
Появление избирателя в необычном костюме вызвало ажиотаж на участке, отмечает портал.
Следим за ходом выборов в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самого интересного.