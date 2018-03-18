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На выборах в Ленобласти проголосовал человек-ракета
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На выборах в Ленобласти проголосовал человек-ракета 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области мужчина проголосовал в костюме ракеты "Сармат". Об этом сообщает издание Online47.ru.
Как рассказали очевидцы, сотрудники участковой комиссии без проблем подтвердили личность человека-ракеты и позволили ему пройти в кабинку для голосования.
Появление избирателя в необычном костюме вызвало ажиотаж на участке, отмечает портал.
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