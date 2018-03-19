Джонсон заявил о бесполезности ответных российских санкций против Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что ответные санкции России против Великобритании не станут эффективными, поскольку в большей степени навредят Россиянам.

По его словам, в результате действий российского правительства граждане нашей страны лишатся «безобидной возможности изучать английский и получать визы», пишет «Интерфакс»

Также он полагает, что это дипломатическое противостояние оставляет Россию в международной изоляции.

"В этом заключается разница между Британией и Путиным: у нас есть друзья по всему миру, а у него нет", — сказал Джонсон.

Напомним, 4 марта 66-летний российский разведчик Сергей Скрипаль , которого в 2006 году осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а затем в 2010 году рамках обмена разведчиками между Россией и США передали Лондону, а также его дочь Юлия были отравлены в одном из торговых центров британского города Солсбери.

12 марта Тереза Мэй заявила о причастности России к этому преступлению. Позже она выдвинула нашей стране ультиматум, потребовав пояснить, попал ли газ в Великобританию случайно, или Скрипаль был намерено отравлен российскими спецслужбами.

14 марта, она объявила о выдворении из страны 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов с РФ. В Москве заявление Мэй расценили «как беспрецедентно грубую провокацию» и пообещали ответные меры.

В ответ на это Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников британского посольства в Москве. Также Россия отзывает согласие на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета в Российской Федерации в связи с неурегулированностью его деятельности.

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