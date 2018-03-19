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Джонсон заявил о бесполезности ответных российских санкций против Великобритании
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Джонсон заявил о бесполезности ответных российских санкций против Великобритании 

Свободная пресса 14 часов назад
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что ответные санкции России против Великобритании не станут эффективными, поскольку в большей степени навредят Россиянам.
По его словам, в результате действий российского правительства граждане нашей страны лишатся «безобидной возможности изучать английский и получать визы», пишет «Интерфакс».
Также он полагает, что это дипломатическое противостояние оставляет Россию в международной изоляции.
"В этом заключается разница между Британией и Путиным: у нас есть друзья по всему миру, а у него нет", — сказал Джонсон.
Напомним, 4 марта 66-летний российский разведчик Сергей Скрипаль, которого в 2006 году осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а затем в 2010 году рамках обмена разведчиками между Россией и США передали Лондону, а также его дочь Юлия были отравлены в одном из торговых центров британского города Солсбери.
12 марта Тереза Мэй заявила о причастности России к этому преступлению. Позже она выдвинула нашей стране ультиматум, потребовав пояснить, попал ли газ в Великобританию случайно, или Скрипаль был намерено отравлен российскими спецслужбами.
14 марта, она объявила о выдворении из страны 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов с РФ. В Москве заявление Мэй расценили «как беспрецедентно грубую провокацию» и пообещали ответные меры.
В ответ на это Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников британского посольства в Москве. Также Россия отзывает согласие на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета в Российской Федерации в связи с неурегулированностью его деятельности.
Новости политики: Путин: у России нет таких средств, которыми отравили Скрипаля
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