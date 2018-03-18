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Украина пожаловалась в ООН на выборы президента РФ в Крыму
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Украина пожаловалась в ООН на выборы президента РФ в Крыму 

BFM.RU 23 часа назад
Киев направил генеральному секретарю ООН, председателю Совбеза этой организации и делегациям всех стран-членов официальные письма. В них заявлено, что проведение Россией президентских выборов в Крыму нарушает Устав ООН, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
«Имею честь настоящим письмом передать резолюцию Верховной рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины — в АР Крым и городе Севастополе», — говорится в документе. Кроме того, письмо содержит заявление МИД Украины относительно решения властей полуострова провести незаконное, по мнению Киева, голосование в Крыму.
Накануне в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. Такое заявление министерства опубликовал его глава Арсен Аваков в Facebook. В нем указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией.
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