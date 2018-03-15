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В посольстве Британии рассказали о порядке выдачи виз россиянам
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В посольстве Британии рассказали о порядке выдачи виз россиянам 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Газета.Ru
В посольстве Великобритании в Москве заверили, что процесс выдачи рассмотрения документов на визы гражданам России не изменится. Об этом ведомство сообщило в твиттере.
"Мы получаем много запросов от граждан России о получении британских виз на фоне усилившихся политических разногласий между странами. Мы хотим официально подтвердить, что процесс подачи и рассмотрения виз для граждан России остается неизменным. ", — говорится в заявлении.
Ранее во Франции поддержали обвинения Москвы в причастности к отравлению экс-полковника Сергея Скрипаля и пообещали в ближайшее время объявить о мерах против России.
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