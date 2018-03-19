Глава Южной Осетии поздравил Путина с победой на выборах президента

"Искренне рад от имени народа Республики Южная Осетия, связанного с Россией единством исторических судеб, а также от себя лично адресовать вам поздравления по случаю вашего избрания на пост президента Российской Федерации", — говорится в поздравительном послании Бибилова.

Как подчеркнул Бибилов, убедительная победа Путина на выборах стала выражением поддержки со стороны избирателей «курса по возрождению мощи российского государства». Глава Южной Осетии пожелал Путину крепкого здоровья, а россиянам мира и благополучия.

На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин , третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский . Явка на выборах президента России 18 марта после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.

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