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Глава Южной Осетии поздравил Путина с победой на выборах президента
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Глава Южной Осетии поздравил Путина с победой на выборах президента 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.
"Искренне рад от имени народа Республики Южная Осетия, связанного с Россией единством исторических судеб, а также от себя лично адресовать вам поздравления по случаю вашего избрания на пост президента Российской Федерации", — говорится в поздравительном послании Бибилова.
Как подчеркнул Бибилов, убедительная победа Путина на выборах стала выражением поддержки со стороны избирателей «курса по возрождению мощи российского государства». Глава Южной Осетии пожелал Путину крепкого здоровья, а россиянам мира и благополучия.
На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Явка на выборах президента России 18 марта после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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