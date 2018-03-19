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Явка избирателей в Липецкой области на 18.00 составила 64,02%
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Явка избирателей в Липецкой области на 18.00 составила 64,02% 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Липецкой области на 18.00 явка на участки для голосования составила 64,02%, сообщила пресс-служба Липецкой избирательной комиссии.
К слову, на выборах президента 2012 года на этот час явка составляла 57,80%. В Липецке пришли голосовать 56,42% избирателей, в районах области — 72,20%. Самыми активными оказались жители Измалковского района — там проголосовали 85,83% избирателей. На втором месте расположился Хлевенский район — 85,35%, на третьем Елецкий — 80,66%.
За время выборов избирательная комиссия Липецкой области получила три жалобы на незначительные нарушения в процедуре голосования.
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