В Ростове наблюдателей подозревали в подделке направлений 

В Ростовской области с избирательных участков во время президентских выборов были удалены 18 человек, из них 6 были доставлены в отделение полиции. Об этом рассказали в региональном штабе оппозиционера Алексея Навального.
По данным избирательной комиссии донского региона, доверенное лицо кандидата Павла Грудинина Александр Михальчук написал заявление, в котором указал, что документы о назначении этих наблюдателей являются фальшивкой. В обращении он попросил исключить допуск указанных людей с избирательных участков и привлечь их к ответственности. Напомним, после сообщения на сайте оппозиционера на участке №1958 в гимназии №12 в Ростове-на-Дону по подозрению в вбросе опечатали урну. Позже выяснилось, что нарушения были засняты на камеру не сегодня, а в 2016 году во время парламентских выборов. Человек, который осуществлял вброс, уже понес наказание, сообщает 161.ру.