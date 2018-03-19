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ЦИК Башкирии рассматривает девять жалоб на агитацию за бойкот выборов
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ЦИК Башкирии рассматривает девять жалоб на агитацию за бойкот выборов 

РИА «ФедералПресс» 11 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Все материалы направили в правоохранительные органы, после чего протоколы передали в суд, пишет «Интерфакс».
По информации республиканского избиркома, с начала избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации поступило 80 обращений, из них 16 — в день голосования.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», на московском брифинге по первым итогам общественного наблюдения на выборах президента РФ глава ОП РФ заявил, что большая часть сообщений о нарушениях не нашла подтверждения.
«Около 80 процентов сообщений о нарушениях оказались либо неверными, то есть не являлись нарушением избирательного законодательства, либо ложными, фейковыми, как сейчас говорят», — заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
Он отметил, что, например, из 282 сообщений о том, что агитационные материалы размещены вблизи помещений для голосования, большинство не прошло проверку.
Фото: ЦИК РБ
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