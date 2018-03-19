ЦИК Башкирии рассматривает девять жалоб на агитацию за бойкот выборов

По информации республиканского избиркома, с начала избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации поступило 80 обращений, из них 16 — в день голосования.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», на московском брифинге по первым итогам общественного наблюдения на выборах президента РФ глава ОП РФ заявил, что большая часть сообщений о нарушениях не нашла подтверждения.

Валерий Фадеев. «Около 80 процентов сообщений о нарушениях оказались либо неверными, то есть не являлись нарушением избирательного законодательства, либо ложными, фейковыми, как сейчас говорят», — заявил секретарь Общественной палаты РФ

Он отметил, что, например, из 282 сообщений о том, что агитационные материалы размещены вблизи помещений для голосования, большинство не прошло проверку.