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Избирательные участки закрылись в самых восточных регионах России
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Избирательные участки закрылись в самых восточных регионах России 

Говорит Москва 15 часов назад
Фото: Живая Кубань
Через час участки закроются в Сахалинской и Магаданской областях, а также в нескольких районах Якутии.
Голосование по выборам президента проводится с 8 утра до 8 вечера по местному времени.
Говорит Москва: последние новости
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