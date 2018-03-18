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В Таиланде на выборах президента проголосовали более пяти тысяч россиян
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В Таиланде на выборах президента проголосовали более пяти тысяч россиян 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
БАНГКОК, 18 мар — РИА Новости. По предварительным данным, полученным РИА Новости от избирательных комиссий, на выборах президента РФ в Таиланде проголосовали более 5 тысяч человек.
В Бангкоке на избирательном участке, расположенном на территории посольства РФ, проголосовали 636 избирателей, что в два раза больше, чем на президентских выборах 2012 года, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
На двух других избирательных участках, расположенных на острове Пхукет и в курортном городе Паттайя, где проживает и находится в качестве туристов наибольшее количество россиян, по предварительным данным, проголосовали более чем по 2,5 тысячи человек.
Окончательные данные по голосованию в Таиланде, где накануне выборов было проведено еще и досрочное голосование на острове Самуи и в курортном городе Хуахин, станут известны позже, сообщили агентству в избирательных комиссиях, работающих в этих местностях.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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