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Русофобская истерия Лондона и Вашингтона продолжится — политолог
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Русофобская истерия Лондона и Вашингтона продолжится — политолог 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Великобритании есть разумные политики. Услышит ли их Тереза Мэй?
Ведущая ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда», политолог Вероника Крашенинникова рассуждает об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также о бездоказательных обвинениях в случившемся, звучащих в адрес России.
Британия, утомленная неразрешимыми проблемами Brexit, решила поменять тематику. И напугать своих граждан химатакой на собственной территории. Видимо, понравилось обвинять Россию и Сирию в применении химического оружия в пригороде Дамаска — решили распространить эту ложь и на свою страну.
Однако, нашлись в Британии и здравомыслящие люди. Лидер партии лейбористов Джереми Корбин призвал выйти из лихорадочного русофобского состояния. Новая холодная война, эскалация затрат на оборону и нетерпимость в духе американского маккартизма — не в интересах справедливости и национальной безопасности Британии, говорит Корбин. Услышит ли эти здравые мысли премьер-министр Тереза Мэй?
Мой прогноз: англосаксонский тандем Лондона и Вашингтона продолжит русофобскую истерию, но до реальных жестких мер дело не дойдет. К сожалению, не дойдет и до санкций против прописавшихся в Британии экономических «беженцев», которые вывели из России сотни миллиардов долларов. Эти деньги Лондон возвращать не захочет. Еще бы: партия консерваторов Терезы Мэй отстаивает интересы банкиров и владельцев земли и недвижимости — это они получают украденные русские деньги.
Не пропустите ток-шоу «Прогнозы» в воскресенье в 22:00 на телеканале «Звезда».
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
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