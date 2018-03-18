Избирателей в Астрахани решили встречать концертными агитбригадами 

В Самарской, Саратовской, Ульяновской, Астраханской областей и республике Удмуртия началось голосование на выборах президента России.
В Ульяновске власти в день выборов сделали проезд на городском электротранспорте бесплатным, передает РИА «Новости».
В Астрахани создано четыре концертные агитбригады, которые будут встречать избирателей песнями и танцами.
В столице Удмуртии Ижевске ко дню выборов детское общественное движение «Юность» организовало конкурс фотографий «Зафоткай»: за селфи с избирательного участка можно получить iPhone8 и другие призы.
На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), а также Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).