Молодые калининградцы, голосующие впервые, получат сувениры от Избиркома

Более 50 тысяч молодых избирателей, голосующих на выборах президента России впервые, смогут получить памятные сувениры от Избирательной комиссии Калининградской области . Это те, кому 18 лет исполнилось после выборов главы государства, прошедших в 2012 году.

Для молодых избирателей приготовлены кружки, блокноты, брелоки и ручки с логотипом избирательной кампании.