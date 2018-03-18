Молодые калининградцы, голосующие впервые, получат сувениры от Избиркома 

Более 50 тысяч молодых избирателей, голосующих на выборах президента России впервые, смогут получить памятные сувениры от Избирательной комиссии Калининградской области. Это те, кому 18 лет исполнилось после выборов главы государства, прошедших в 2012 году.
Для молодых избирателей приготовлены кружки, блокноты, брелоки и ручки с логотипом избирательной кампании.
Как отметила председатель Избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская, памятные сувениры подготовлены, чтобы первые в жизни человека федеральные выборы остались в памяти молодого избирателя, чтобы участие в выборах президента Российской Федерации 18 марта стало особенным, памятным днем для каждого, кто примет в них участие в первый раз.