Строители моста в Крым начали голосование

Строители моста в Крым начали голосовать на выборах президента

Строители моста через Керченский пролив начали голосование на избирательном участке в вахтовом городке на Таманском берегу стройки, передает корреспондент РИА Новости

Ранее сообщалось, что территориальный избирком разрешил открыть избирательный участок в вахтовом городке Тамани на два часа раньше — в 06.00, чтобы строители, работающие с 07.00, успели проголосовать до выезда на стройплощадку.

У входа на участок собралась очередь из желающих проголосовать. Рабочие говорят, что настроение у них праздничное.

"Сегодня чувствуется праздничный день. Люди пришли сделать свой выбор, проголосовать за своё будущее и будущее своих детей. Одновременно у меня рабочее настроение, впереди работа, и предстоит многое сделать", — сказал РИА Новости один из рабочих вахтового городка.

Крыму и Севастополе выборы президента РФ состоятся впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.