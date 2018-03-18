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Строители моста в Крым начали голосование
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Строители моста в Крым начали голосовать на выборах президента 

РИА Новости 1 час назад
Фото: инфоцентр "Крымский мост"
Строители моста через Керченский пролив начали голосование на избирательном участке в вахтовом городке на Таманском берегу стройки, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что территориальный избирком разрешил открыть избирательный участок в вахтовом городке Тамани на два часа раньше — в 06.00, чтобы строители, работающие с 07.00, успели проголосовать до выезда на стройплощадку.
У входа на участок собралась очередь из желающих проголосовать. Рабочие говорят, что настроение у них праздничное.
"Сегодня чувствуется праздничный день. Люди пришли сделать свой выбор, проголосовать за своё будущее и будущее своих детей. Одновременно у меня рабочее настроение, впереди работа, и предстоит многое сделать", — сказал РИА Новости один из рабочих вахтового городка.
В Крыму и Севастополе выборы президента РФ состоятся впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.
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