Актеры сериалов проголосовали на выборах

Актеры телесериалов «Молодежка» и «Кадетство» проголосовали на выборах

Они прилетели в Хабаровск, чтобы встретиться с игроками хоккейного клуба "Амур" и провести автограф-сессию с местной молодёжью. Несмотря на то что актёры находятся вдали от дома, они считают гражданским долгом принять участие в выборах.

"Неважно, где я нахожусь, дома, не дома — это моя обязанность. Где бы я ни был, тем более на территории Российской Федерации , я пойду и проголосую", — приводятся в сообщении слова Кулика.

"Меня очень удивило, что многие популярные блогеры активно поддерживают выборы и размещают разные ролики на своей странице. Они честные и откровенные, многие из них с юмором, и мне это очень нравится. Я заметил, что молодёжь более ответственно подходит к этому делу по сравнению с предыдущими выборами", — добавил он.