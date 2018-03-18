Камеры и электронные урны: как проходят выборы в РФ

Видеокамеры и электронные урны: прозрачность на выборах-2018 гарантирована

На выборах президента Российской Федерации более 80 процентов избирателей голосуют на участках, оборудованных видеокамерами. В территориальных избиркомах также установлено видеонаблюдение.

Данные избирательных протоколов вводятся в государственную автоматизированную систему "Выборы", передает телеканал "Россия 24".