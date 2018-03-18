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Камеры и электронные урны: как проходят выборы в РФ
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Видеокамеры и электронные урны: прозрачность на выборах-2018 гарантирована 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: vesti
На выборах президента Российской Федерации более 80 процентов избирателей голосуют на участках, оборудованных видеокамерами. В территориальных избиркомах также установлено видеонаблюдение.
Данные избирательных протоколов вводятся в государственную автоматизированную систему "Выборы", передает телеканал "Россия 24".
Задействованы уже испытанные ранее комплексы обработки бюллетеней — так называемые КОИБы. Всего по участкам распределили более 13,5 тысячи таких "электронных урн". По прогнозам ЦИК, ими могут воспользоваться около 35 миллионов избирателей.
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