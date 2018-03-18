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Россия изменила состав участковых комиссий в Британии
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Россия изменила состав участковых комиссий в Британии 

BFM.RU 1 час назад
В Британии из-за высылки российских дипломатов пришлось поменять состав участковых комиссий, созданных для голосования россиян на выборах президента РФ 18 марта, сообщил глава территориальной избирательной комиссии, сформированной для руководства деятельностью зарубежных участковых комиссий, Василий Волков, передает РИА Новости.
«Есть некоторые проблемы, мы получили совсем недавно из посольства в Великобритании такой документ, который говорит о том, что необходимо с учетом высылки 23 наших дипломатов менять состав участковых избирательных комиссий», — сказал Волков. Он пояснил, что в участковые избиркомы в Британии раньше были включены люди, занимавшие определенные посты и должности в посольстве. «Сейчас они уезжают, нужно было срочно менять состав участковых комиссий», — добавил глава ТИК. Он полагает, что в остальном при голосовании россиян в Британии проблем возникнуть не должно, сотрудники российского посольства — опытные и ответственные люди.
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