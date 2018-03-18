К выборам президента России присоединились Урал и Поволжье 

В Уральском федеральном округе и Приволжье стартовало голосование на выборах президента России.
В частности, голосование проходит в Свердловской области, в Челябинской области, в Курганской области, в Башкирии и Оренбургской области, в Тюменской области, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и некоторых регионах Поволжья, передает РИА «Новости».
Напомним, регионы России показали рекордную явку на выборах.
На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), а также Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).