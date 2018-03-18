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Борис Джонсон назвал ответные меры РФ бесполезными
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Борис Джонсон назвал ответные меры России бесполезными 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал "бесполезными" ответные действия Москвы на высылку 23 российских дипломатов. Его слова передает телеканал SkyNews.
Ранее МИД России сообщил, что в ответ на действия Лондона Москва вышлет 23 британских дипломата, закроет Генконсульство в Петербурге, а также запретит деятельность общественной организации Британский совет.
"Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы", — заявил Джонсон. Министр назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "ударом в спину" Великобритании за то, что она "твердо противостоит ужасному поведению" Кремля. Джонсон отметил, что поддержку Лондону выразили лидеры Германии, Франции и США.
Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
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