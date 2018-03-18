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На территории стран СНГ началось голосование за президента России
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На территории стран СНГ началось голосование за президента России 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
На территории стран СНГ начались выборы президента России. Избирательные участки прежде всего открылись на территории Кыргызстана и Казахстана. Это произошло в 8 утра по местному времени.
В Казахстане проживает 59 тысяч россиян. Для них открыты 16 избирательных участков, информирует Sng.today. Еще девять — в городе Байконур. По словам временного поверенного в делах России в республике Александра Мусиенко, активной предвыборной кампании на территории содружественного государства не проводилось. Однако явка на выборы ожидается высокая.
20 тысяч россиян могут отдать свои голоса в Кыргызстане. Для них открыты шесть избирательных пунктов в нескольких городах республики. В посольстве России ожидают, что явка составит 50%.
Добавим, проголосовать в странах СНГ можно при наличии российского паспорта. Предварительно каждый участник выборов мог выбрать с помощью сайта «Госуслуги» удобный ему избирательный участок на территории России или в любой другой из 145 стран.
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