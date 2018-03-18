Селфи и мороженое: как избирателей привлекают на выборы

Селфи, ГТО и бесплатное мороженое: как избирателей регионов привлекают на выборы

Тува и В день выборов президента Российской Федерации избирательные участки открылись в Центральной Сибири и ее южных регионах. Жителей Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, республик Алтай Хакасия будут привлекать на выборы селфи-конкурсами, спортивными состязаниями и культурными мероприятиями.

Красноярском крае для привлечения избирателей на выборы объявили конкурс "Селфи на выборах". В акции принимает участие 55 городов и районных центров. Победитель получит автомобиль Lada Xray, передает РИА Новости

На территории Кузбасса в день выборов президента России проезд в общественном транспорте будет бесплатным. На избирательных участках будут организованы обширная культурная программа, торговля по сниженным ценам, многочисленные акции, фотозоны, мастер-классы, дегустации, выставки, викторины, спортивные состязания, консультации врачей и других специалистов. Участникам всех акций вручат сувениры, детей угостят мороженым (им бесплатно раздадут более 200 тысяч порций). Для жителей региона, голосующих впервые, запланированы памятные подарки.

Кемерове избиратели смогут получить более 17 тысяч пригласительных билетов в кино, музеи, театры, филармонию, на спортивные мероприятия в рамках акции "Счастливый билет". Прямо на избирательных участках горожане смогут оформить страховку на случай укуса клеща и даже сдать нормы ГТО в мобильном центре тестирования.